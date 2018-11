Feuerwehr löscht angebranntes Essen in Museumsrestaurant

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Frankfurter Feuerwehr ist zu einem Einsatz an der Schirn-Kunsthalle in der Innenstadt ausgerückt. In der Küche des in dem Museum ansässigen Café-Restaurants waren am Samstag auf dem Herd vergessene Speisen angebrannt. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung in der gesamten Küche, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Brand wurde mit Wasser aus der Leitung des Hauses gelöscht. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Küche anschließend entraucht. Ein Sachschaden sei nicht entstanden. Das Café ist von den Ausstellungsräumen der Schirn räumlich getrennt. Alarmiert wurde die Feuerwehr durch die Brandmeldeanlage sowie den Sicherheitsdienst.