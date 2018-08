Feuerwehr rettet Fische aus versiegendem Bachbett

Mücke (dpa/lhe) - Die Freiwillige Feuerwehr im mittelhessischen Mücke ist zu einer ungewöhnlichen Rettungsaktion ausgerückt und hat ein Herz für Tiere gezeigt. Die anhaltende Hitze und Trockenheit ließ das Wasser in einem Bachbett im Ortsteil Groß-Eichen versiegen. Besorgte Bürger informierten am Dienstag die Gemeindeverwaltung und sahen eine Gefahr für die Fischbrut. Mitarbeiter des Bauhofs und der Feuerwehr wurden zur Hilfe geschickt. In Zusammenarbeit schmiedeten die Bauhofarbeiter und Feuerwehrleute einen Rettungsplan: Ein Bagger hob mit seiner Schaufel im Bachbett eine Grube aus. Dort wurden die Fische aus dem einlaufenden Wasser entnommen. Sie wurden andernorts ins kühle Nass umgesetzt, wie die Feuerwehr mitteilte.