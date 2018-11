Feuerwehr rettet Menschen neben brennender Autowerkstatt

Ein Verkehrsteilnehmer hatte am Dienstagmorgen gegen 2.00 Uhr Brandgeruch in Dietzenbach (Kreis Offenbach) festgestellt und die Rettungskräfte alarmiert. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei rückte aus und entdeckte das Feuer in der Autowerkstatt. Der Mann und die Frau wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Neun Fahrzeuge wurden bei dem Feuer in der Werkstatt teilweise vollständig zerstört. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 300 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nun aufgenommen.