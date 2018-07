Feuerwehr rettet Vater und drei Kinder aus Wohnung

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Zimmerbrand hat die Darmstädter Feuerwehr am Mittwochmorgen drei Kleinkinder und deren Vater gerettet. Der Vater sei mit einer Rauchgasvergiftung und einer Verletzung an der Hand ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Seine drei Kinder wurden sicherheitshalber ebenfalls in einer Klinik untersucht, sie waren jedoch unverletzt davongekommen. Die Ursache des Feuers im vierten Obergeschoss eines Hauses im Stadtteil Eberstadt war zunächst unklar. Der Vater hatte die Flammen selbst gelöscht, bevor die Familie von der Feuerwehr aus der völlig verrauchten Wohnung gerettet wurde.