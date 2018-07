Feuerwehr rettet eingeklemmtes Kleinkind aus Treppengeländer

Frankfurt/Main(dpa/lhe)- Feuerwehrleute haben in Frankfurt ein dreijähriges Mädchen aus einem Treppengeländer gerettet. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, hatte das Mädchen am Sonntagnachmittag seinen Kopf zwischen die Geländerstreben gesteckt und kam nicht mehr heraus. Auch den Eltern gelang es nicht, ihr Kind zu befreien. Mit Hilfe eines hydraulischen Spreizers konnten die daraufhin verständigten Einsatzkräfte die Stangen wenige Zentimeter auseinanderdrücken und das Mädchen auf diesem Weg schnell retten. Zur weiteren Vorsorge wurde das Kind von einem Rettungsdienst untersucht.