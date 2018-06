Feuerwehr rettet entkräftetes Rehkitz aus Bachlauf

Ein Rehkitz steht in einem Käfig auf einem Schreibtisch. Foto: -/Feuerwehr Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Unwetter hat die Feuerwehr in Wiesbaden ein völlig entkräftetes Rehkitz aus einem Bachlauf gerettet. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, entdeckten Passanten das Tier völlig durchnässt im Salzbach an einer Kreuzung. Zwei Feuerwehrleute stiegen mit einer Steckleiter in den Bachlauf ab und retteten das verwirrte Kitz mit einem Tierfanggerät. Sie brachten ihren Schützling auf die Wache und wärmten ihn auf, dann wurde er Wildtierfreunden für die weiter Pflege übergeben.