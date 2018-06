Feuerwehr rettet fünf Schafe aus einem Fluss: Lamm ertrinkt

Lorsch (dpa/lhe) - Die Freiwillige Feuerwehr aus dem hessischen Lorsch hat am Freitag fünf Schafe aus der Weschnitz gerettet. Für ein Lamm kam jede Hilfe zu spät, es ertrank in dem Nebenfluss des Rheins, wie ein Feuerwehrsprecher berichtete. Die Tiere gehörten einem Schäfer aus dem Odenwald, der nicht vor Ort war. Sie seien wohl mangels Ortskenntnis zu weit an die Kante gelaufen, um zu grasen, und hätten den Abgrund nicht gesehen.