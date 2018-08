Feuerwehrmann bei Brand in Sauna verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In der Sauna des Frankfurter Rebstockbads ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten sei ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden, berichteten die Brandschützer. Das Feuer sei im Technikbereich entstanden. Die Ursache war zunächst aber ebenso unklar wie die Höhe des Sachschadens. Wie lange die Sauna gesperrt bleibt, stand auch noch nicht fest. Das Schwimmbad wurde wieder geöffnet. Wie viele Menschen sich in der Sauna aufhielten, war ebenfalls unklar.