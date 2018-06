Fiktiver Zugang zum Hogwarts-Express enthüllt

Darmstadt (dpa/lhe) - In Darmstadt gibt es wieder einen fiktiven Zugang zum Hogwarts-Express am Gleis Neundreiviertel. In der Innenstadt sei ein entsprechendes Schild an der Kunstinstallation «Treppe ins Nichts» neu aufgestellt worden, teilte das Kongresszentrum am Mittwoch mit. Ursprünglich hatte ein Künstler diesen Hinweis auf die U-Bahn-Station aus der «Harry Potter»-Reihe installiert, nach einigen Monaten war es jedoch aus bislang ungeklärten Gründen verschwunden. Da es mittlerweile zur Attraktion geworden war, beauftragten das Kongresszentrum und die Technische Universität den Künstler mit der Errichtung eines neuen Schildes. Es wurde am Dienstag enthüllt.