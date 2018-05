Film-Bösewicht Rudolph: Für Medien elegant, sonst im Jogger

Bei einer Leseprobe zu den Bad Hersfelder Festspielen erschien der Schauspieler vor wenigen Tagen in hellblauem Anzug, mit creme-farbenem Schal und verspiegelter Sonnenbrille. Auch wenn er mit seiner markanten Erscheinung und der Figur eines Türstehers für Aufsehen sorgt, sagt Rudolph: «Ich inszeniere mich nicht, ich bin so. Die Grenze zwischen mir und meinem Spiel ist so dünn wie eine Zellmembran.»

Bei den Festspielen (6. Juli - 2. September) spielt er einen Kapitän im Eröffnungsstück «Peer Gynt», ein Werk nach der alten norwegischen Sage des Lyrikers Henrik Ibsen. Rudolph zeigte auch schon in einem James-Bond-Film sein Können und gilt als Charakterkopf.