Filmreife Flucht: Mutmaßliche Einbrecher verursachen Unfall

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei mutmaßliche Einbrecher haben nach einem missglückten Wohnungseinbruch in Wiesbaden einen Autounfall verursacht. Die beiden Frauen hatten am Dienstagmittag versucht, in die Wohnung eines 22-Jährigen und dessen Vater einzubrechen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.