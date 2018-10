Finanzinvestoren nehmen Pharmakonzern Stada von der Börse

Bad Vilbel/Frankfurt (dpa) - Der Pharmakonzern Stada wird nach fast 21 Jahren an der Börse bald vom Kurszettel verschwinden. Die Finanzinvestoren Bain und Cinven wollen den Grippostad-Hersteller nach der Übernahme von der Börse nehmen, wie sie am Montag in Frankfurt mitteilten. Den verbleibenden Aktionären werde je Anteil eine Zahlung von 81,83 Euro für ihre Stada-Papiere angeboten. Anschließend werde an den Börsen Frankfurt und Düsseldorf der Widerruf der Zulassung «zum frühsten möglichen Zeitpunkt» beantragt. Dies betreffe auch eine Stada-Anleihe mehr als 300 Millionen Euro, die noch bis 2022 läuft.