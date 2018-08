Finanzminister Schäfer: Haben uns gegen Risiken abgesichert

Einem Bericht der «Welt am Sonntag» zufolge drohen Hessen wegen der Finanzgeschäfte langfristig Mehrausgaben in Milliardenhöhen. Es geht demnach um 65 sogenannte Zinssicherungsderivate, die das Land 2011 gekauft hat, um sich für die Zukunft einen vermeintlich niedrigen Zinssatz zu sichern. Wegen der Niedrigzinsphase sei der Plan nicht aufgegangen: Alleine für die ersten zehn im Jahr 2013 angelaufenen Papiere habe der hessische Landesrechnungshof Zusatzkosten von 375 Millionen Euro errechnet.

Auf die Frage, ob bereits ein Schaden entstanden sei, antwortete Minister Schäfer: «Nein. Bisher ist es so, dass wir bei den Zinssicherungs- und vergleichbaren Geschäften, die wir übrigens seit 1992 im Lande Hessen machen, also das ist keineswegs etwas Neues, über 200 Millionen Euro dem Steuerzahler erspart haben durch die entsprechenden Einsätze der Vergangenheit.» Wie sich das in der Zukunft entwickeln werde, könne niemand voraussagen. Bei den Geschäften ging es um die «Absicherung von Risiken für die Zukunft, deren genaue Eintrittswahrscheinlichkeit niemand vorhersagen kann».

Schäfer kündigte erneut an, im Haushaltsausschuss alle Zahlen auf den Tisch zu legen. Man habe nichts zu verbergen, sagte er hr-Info.