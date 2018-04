Finanzminister fordert rasche Neuregelung bei Grundsteuer

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach der Roten Karte der Bundesverfassungsrichter für die Berechnung der Grundsteuer hat der hessische Finanzminister Thomas Schäfer eine zügige Neuregelung gefordert. «Ich bin dafür, das Gesetzgebungsverfahren noch in diesem Jahr zu einem Abschluss zu bringen», sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Wiesbaden.