Finanzminister verteidigt Deutschland-Rente gegen Kritik

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) hält trotz Kritik am Konzept der Deutschland-Rente fest und will im Bundesrat dafür werben. Die betriebliche und die private Altersvorsorge seien in Deutschland unterentwickelt, begründete der Minister am Donnerstag in Wiesbaden den Vorstoß. Der Vorschlag aus Hessen sei daher eine gute Ergänzung für die bestehenden kapitalgedeckten Produkte. Schäfer wird das Modell an diesem Freitag in der Länderkammer erläutern und einen entsprechenden Entschließungsantrag in den Bundesrat einbringen.