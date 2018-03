Firma ruft vorsorglich Baby-Nahrung zurück

Friedberg (dpa) - Die Firma metaX Institut für Diätetik GmbH ruft vorsorglich Babynahrung zurück. Das betreffe die Produkte nephea Infant und nephea HD Infant, teilte das Unternehmen am Donnerstag im hessischen Friedberg mit. Konkret gehe es um die Chargen N/8016-INF mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.01.2019, N/8038-INF (07.02.2019) und NHD/8061-INF (02.03.2019). Die Chargennummer und das Mindesthaltbarkeitsdatum befänden sich am Dosenboden, so die Firma.