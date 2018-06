Firmenlauf: Zahlreiche Straßensperrungen erwartet

Teilnehmer des Firmenlaufes J.P. Morgan Corporate Challenge laufen in Frankfurt am Main. Foto: Andreas Arnold/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen des 26. Firmenlaufs «J.P. Morgan Corporate Challenge» müssen Verkehrsteilnehmer am Donnerstag mit vielen Sperrungen in der Frankfurter Innenstadt rechnen. Betroffen sei insbesondere der öffentliche Bus- und Straßenbahnverkehr im Bereich der 5,6 km langen Laufstrecke, teilte die Polizei am Montag mit. Neben den Straßensperrungen im nördlichen und nordwestlichen Innenstadtbereich beeinträchtigten auch Anlaufpunkte und Parkmöglichkeiten für die rund 65 000 Teilnehmenden den Verkehr rund um die Laufstrecke.