Fischer legt Netz für Offenbacher «Problemwels» aus

Der Wels soll im Teich lebenden Fische und artengeschützte Küken gefressen haben. Daher wurde beschlossen, das Tier zu fangen. Es soll nun in ein Gewässer gebracht werden, in dem es artgerecht untergebracht ist. Wo genau es liegt, will die Stadt nicht mitteilen und verriet lediglich, dass es sich in Hessen befinde.