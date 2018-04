Flächeneinsparung auch ohne starre Obergrenze möglich

München (dpa/lby) - Statt einer starren Obergrenze für den Flächenverbrauch plädiert der bayerische Gemeindetag weiterhin für mehr Zugriffmöglichkeiten der Kommunen auf ungenutzte Grundstücke. In Deutschland gebe es etwa eine Million unbebaute Grundstücke in Städten und Dörfern, auf denen praktisch sofort gebaut werden könne, «wenn auch nicht immer an der richtigen Stelle», sagte Matthias Simon zuständiger Referatsleiter des Gemeindetages am Donnerstag bei einer Anhörung zum Flächenverbrauch im Landtag in München.