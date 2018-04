Fliegender Wechsel von Winter- auf Sommerbetrieb in der Rhön

Skifahrer im Sessellift in Willingen in der Rhön. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Gersfeld (dpa/lhe) - Sommerrodelbahn statt Skilift: In der Rhön wird derzeit in Windeseile von Winter- auf Sommerbetrieb umgestellt. Noch am Ostermontag liefen auf dem höchsten Berg (950 Meter) der Rhön im Dreiländereck Hessen, Bayern und Thüringen die Skilifte. Nun machen die Betreiber der Ski- und Rodelarena Wasserkuppe bereits die Sommerrodelbahn startklar.