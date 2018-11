Fliegerbombe auf Hanauer Kasernengelände entschärft

Hanau (dpa/lhe) - Eine 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitag in Hanau entschärft worden. Die Experten hätten etwa 45 Minuten gebraucht, um den Sprengkörper unschädlich zu machen, teilte die Stadt mit. Zuvor musste das betroffene Gebiet evakuiert werden. In dem Bereich leben nach Angaben der Stadt etwa 6000 Menschen. Die Polizei musste am Morgen noch 50 Häuser und Wohnung räumen und 500 Menschen bitten, ihre vier Wände zu verlassen.