Fliegerbombe im Europaviertel: Evakuierung angelaufen

Rund 16 000 Menschen wurden aufgerufen, sich bis spätestens 20.00 Uhr in Sicherheit zu bringen. Betroffene Anwohner seien gebeten, sich eine andere Unterkunft zu suchen, könnten aber auch in der Halle fünf der Messe die Zeit bis zur Entschärfung und Aufhebung der Sperrung verbringen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es gebe rege Anfragen am Bürgertelefon. Die Feuerwehr rief dazu auf, Nachbarn und Bekannte über die Evakuierung zu informieren.

Vor der eigentlichen Entschärfung sollte zunächst abgewartet werden, dass der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen gegen 23.00 Uhr wegen des Nachtflugverbots pausiert. Am späteren Abend sollte zudem der Bahnverkehr zwischen Galluswarte und Frankfurt West eingestellt werden, sagte eine Sprecherin des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Betroffen seien die S-Bahnlinien S3 (Frankfurt - Bad Soden), S4 (Frankfurt - Kronberg), S5 (Frankfurt - Friedrichsdorf) sowie S6 (Frankfurt - Friedberg) sowie der regionale Zugverkehr.