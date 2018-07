Fliegerbombe in Kasseler Wohngebiet: Entschärfung geplant

Kassel (dpa/lhe) - Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Montag bei Bauarbeiten in Kassel entdeckt worden. Es handele sich um einen 125 Kilogramm schweren Sprengkörper, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittag. Rund um die Fundstelle in einem Wohngebiet wurde ein Sicherheitsbereich eingerichtet. Die Bombe sollte noch am Montag entschärft werden. «Derzeit bereiten die Behörden die hierzu erforderlichen Maßnahmen vor», sagte der Sprecher. Alle Anwohner, die auf die Baugrube schauen können, müssten ihre Wohnungen während der Entschärfung verlassen. Wann die Entschärfung beginnt, war aber noch unklar.