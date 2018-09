Fliegerbombe nahe Kassels Innenstadt: Entschärfung

Kassel (dpa/lhe) - Die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Fliegerbombe in Kassel laufen auf Hochtouren. Anwohner in der Umgebung des Fundortes nahe der Innenstadt mussten ihre Häuser am Abend verlassen. «Die Feuerwehr geht von Haus zu Haus», sagte ein Sprecher der Polizei. Auch Geschäfte in Teilen der Innenstadt hätten früher geschlossen, weil sie im Sicherheitsbereich von 350 Metern um die Fundstelle lagen. 1500 Menschen waren betroffen. Die Entschärfung sollte gegen 21 Uhr beginnen.