Fliegerbombe nahe Kassels Innenstadt entschärft

Kassel (dpa/lhe) - In Kassel ist am späten Mittwochabend kurz vor Mitternacht eine Fliegerbombe entschärft worden. Rund 1500 Menschen mussten zuvor ihre Wohnungen verlassen. Bauarbeiter hatten den Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg in der Nähe der Innenstadt entdeckt. Vor der Entschärfung wurde ein Sicherheitsbereich von 350 Metern um die Fundstelle evakuiert. Anwohner mussten ihre Häuser am Abend verlassen. Geschäfte in Teilen der Innenstadt mussten früher schließen. Es handelte sich laut Feuerwehr um eine britische Fliegerbombe mit 114 Kilogramm Gewicht. 300 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Stadt an der Aktion beteiligt.