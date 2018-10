Flüchtlinge fliehen bei Toilettengang aus Abschiebegefängnis

Darmstadt (dpa/lhe) - Beim Gang auf die Toilette sind zwei Flüchtlinge aus dem Abschiebegefängnis des Landes Hessen in Darmstadt entkommen. Die beiden 35-Jährigen hätten nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zu Montag bei ihrem Toilettengang einen Versorgungsschacht für ihre Flucht genutzt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ausgerüstet mit Decken gelangten die Männer durch den Schacht ins Freie, wo sie über die Sicherheitszäune kletterten. Danach verlor sich ihre Spur. Trotz der Decken hätten sie sich wohl Schnittverletzungen zugezogen, teilte die Polizei weiter mit. Wie es ihnen gelang, den Zugang zum Versorgungsschacht zu öffnen, war am Montag noch unklar. Zuvor hatte «Bild.de» darüber berichtet.