Flüchtlingspolitik: Bouffier warnt vor falschen Signalen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat am Freitag in Wiesbaden davor gewarnt, in der Flüchtlingspolitik falsche Signale in die Welt zu senden. Damit bezog Bouffier am Rande des neunten hessischen Asylkonvents Stellung zu dem Vorschlag des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU), der sich dafür ausgesprochen hatte, abgelehnten, aber gut integrierten Asylbewerbern eine Bleibeperspektive zu eröffnen. Günther hatte für einen «Spurwechsel» plädiert.