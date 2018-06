Flüchtlingsrat kritisiert Abschiebeeinrichtung

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Hessische Flüchtlingsrat (hfr) hat die schwarz-grünen Landesregierung aufgefordert, den Betrieb in der neuen Abschiebehafteinrichtung in Darmstadt transparent zu machen. «Das ganze Ding ist eine große Black Box für uns», sagte der Geschäftsführer des hfr, Timmo Scherenberg, der Deutschen Presse-Agentur. Es müsse schnell ein unabhängiger Beirat eingerichtet werden, in dem Flüchtlingshilfsorganisationen, Amnesty International und die Kirchen vertreten seien. Bislang hätten sich der Flüchtlingsrat und Verbände der Freien Wohlfahrtsliga die Einrichtung in Darmstadt nicht ansehen können. Die von dem linken Bündnis «Community for all» erhobenen Vorwürfe über die Zustände in der Einrichtung müssten lückenlos aufgeklärt werden, verlangte Scherenberg.