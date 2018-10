Flughafen Hahn dementiert kompletten Rückzug von Ryanair

Hahn (dpa) - In der Debatte über die Zukunft des Billigfliegers Ryanair am Hunsrück-Flughafen Hahn hat dessen Management angebliche Pläne über einen kompletten Rückzug der Iren dementiert. «Nach meinen Kenntnissen ist das völliger Unsinn», sagte Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sind in einem regelmäßigen und engen Kontakt mit Ryanair und ich habe keine Hinweise, die auf einen Rückzug hindeuten.» Ryanair-Sprecher Robin Kiely teilte der dpa mit: «Wir kommentieren keine Gerüchte oder Spekulationen. Die noch ausstehenden Sommerflugpläne 2019 finalisieren wir derzeit.»