Flughafen Hahn verliert Sun-Express-Flüge in Türkei

Hahn (dpa) - Der defizitäre Hunsrück-Flughafen Hahn verliert die Flüge der Airline Sun Express in die Türkei. In den Sommerflugplänen des Airports und der türkischen Fluggesellschaft tauchen die Verbindungen nicht mehr auf, wie die Bürgerinitiative gegen den Nachtflughafen Hahn am Donnerstag mitteilte. In Flughafenkreisen wurde dies bestätigt. Allerdings habe es in der Sommersaison 2017 auch nur zwölf Flüge vom Hahn in die Türkei gegeben.