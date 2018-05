Flughafen: Seltene Tiere und Pflanzen auf dem Vorfeld

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Feldlerchen und Steinschmätzer, Becherflechten und Filzkraut: Trotz ständig startender und landender Maschinen fühlen sich am Frankfurter Flughafen seltene Tiere und Pflanzen wohl. Die Vögel brüten in Ruhe auf dem Gelände, der Lärm scheint ihnen nichts auszumachen. «Meine Interpretation ist, dass das Futter- und Brutangebot hier so interessant ist, dass der Lärm in den Hintergrund tritt», sagt Biologe Jürgen Ebert vom «Wildlife Control Team» des größten deutschen Flughafens.