Flughafen sucht Mittel gegen menschliches Versagen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Vier Wochen nach der Teilsperrung des Frankfurter Flughafens gibt es noch keine konkreten Konsequenzen aus den Vorfällen. «Wir sind noch in der Analyse und Aufarbeitung», sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen. Am 7. August waren Teile des Terminals 1 stundenlang gesperrt worden, 13 000 Passagiere waren betroffen.