Flughafenvorfeld: Neue Technik soll Kollisionen verhindern

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein neues Ortungssystem für Einsatzfahrzeuge am Frankfurter Flughafen soll künftig Unfälle auf dem Roll- und Vorfeld verhindern. Die gemeinsame Entwicklung von Flughafenbetreiber Fraport und dem Fahrzeugbauer Rosenbauer zeigt den Fahrern erstmals an, wo sich die anderen Verkehrsteilnehmer befinden und mit welcher Geschwindigkeit sie sich in welche Richtung bewegen, wie eine Fraport-Sprecherin am Mittwoch erklärte. Jedes mit Transponder ausgestattete Flug- oder Fahrzeug werde in Echtzeit geortet, seine Position auf aktuellsten Lagekarten dargestellt und der weitere Fahrweg vorausberechnet. Das System erkennt dabei Kollisionsgefahren im voraus und warnt den Fahrer, hieß es weiter.