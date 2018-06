Fluglärm: Zahlreiche Beschwerden über Verspätungsflüge

Frankfurt/Main (dpa) - Die Frankfurter Fluglärmkommission hat in den vergangenen Wochen zahlreiche Beschwerden über Verspätungsflüge am Frankfurter Flughafen erhalten. Thomas Jühe, der Vorsitzende der Kommission und Bürgermeister von Raunheim (Kreis Groß-Gerau), sprach auf der Sitzung der Kommission am Mittwoch von einer «extrem hohen Zahl an Verspätungsflügen zwischen 23 Uhr und 0.00 Uhr seit April».