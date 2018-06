Fluglärmgegner rufen zu 250. Montagsdemo auf

Ein Flugzeug fliegt in Flörsheim (Hessen) über ein Wohnhaus hinweg. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fluglärmgegner im Rhein-Main-Gebiet begehen ein besonders Jubiläum: Für den kommenden Montag (11.6./18.00 Uhr) ruft das Bündnis der Bürgerinitiativen unter dem Motto «Ruhe jetzt!» zum 250. Mal zu einer Montagsdemonstration am Frankfurter Flughafen auf. Bündnis-Sprecher Thomas Scheffler rechnet an diesem Tag mit über 1000 Demonstranten im Terminal 1. Die Teilnehmerzahl sei aber unerheblich. Wichtig seien «die Regelmäßigkeit und die Penetranz» der Demonstrationen. «Die eigentlich ernüchternde Bilanz des sechseinhalbjährigen Protestes entmutigt uns nicht», sagte Scheffler am Montag.