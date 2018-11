Flugticketbetrug: Angeklagter will Strohmann gewesen sein

Am ersten Verhandlungstag sagte der angeklagte Geschäftsführer, er sei als Geschäftsführer nur ein «Strohmann» gewesen. Den eigentlichen Drahtzieher der Geschäfte mit Flugtickets habe er 2015 bei einem Türkei-Urlaub kennengelernt. Damals sei er arbeitslos und in einer psychischen Krise gewesen. Er habe auf Geheiß seines Hintermanns mehrfach größere Geldbeträge vom Geschäftskonto der Firma abgehoben und in die Türkei überwiesen. Dafür sollte er zehn Prozent der eingehenden Gelder erhalten.

In dem Prozess wird es auch um die Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten gehen. Die Wirtschaftsstrafkammer hat zunächst sieben weitere Verhandlungstermine bis Ende Dezember terminiert.