Fokus auf Klassenerhalt, Kaderplanung hinten angestellt

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Trainerteam des abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 hat seine Verträge gerade ligaunabhängig verlängert, beim künftigen Kader ist dagegen noch alles offen. «Planungssicherheit hin, Planungssicherheit her - so lange nicht hundertprozentig klar ist, in welcher Liga wir in der nächsten Saison spielen, sind diese Dinge hinten angestellt», sagte Trainer Dirk Schuster am Freitag auf die Frage, ob es Spieler gebe, die ebenfalls ligaunabhängig in Darmstadt bleiben würden.