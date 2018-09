Folgen von Extremwetter: Kontaktstelle soll helfen

Offenbach/Braunschweig (dpa/lni) - Eine neue Kontaktstelle mit Sitz in Braunschweig soll künftig Ansprechpartner sein, wenn es um Fragen zu Folgen von Wetterereignissen auf die Landwirtschaft geht. Vor allem Bundes- und Landesbehörden, Ministerien und Verbände können sich demnächst an die Forscher der interdisziplinären Kontaktstelle Agrarmeteorologie (inKA) wenden. Dafür arbeiten drei Institute - der Deutsche Wetterdienst in Offenbach, das Thünen-Institut in Braunschweig sowie das Julius-Kühn-Institut in Quedlinburg - eng zusammen, wie die Institutionen am Montag mitteilten.