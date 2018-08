Forscher nehmen Hessens jüngere Geschichte in den Blick

Marburg (dpa/lhe) - Hessens jüngere Geschichte steht im Mittelpunkt eines neuen Lehrstuhls an der Universität Marburg. Die landesweit erste Professur für Hessische Landesgeschichte soll Ereignisse des 19. bis 21. Jahrhunderts und insbesondere die Zeitgeschichte in den Blick nehmen. Mehr als 70 Jahre nach Gründung des Bundeslandes sei das ein überfälliger Schritt, erklärte Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) am Mittwoch. Zumal in Zeiten des sozialen und kulturellen Wandels das Bedürfnis nach historischer Orientierung wachse.