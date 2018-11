Forscher warnt: Wasserqualität der Rhöner Quellen gefährdet

Gersfeld/Fulda (dpa) - Die Wasserquellen in der Rhön drohen nach Experten-Ansicht durch verschiedene Ursachen an Qualität zu verlieren. Zwar sei die Güte der Feuchtbiotope noch gut. «Doch sie sind vor allem durch Düngemittel der Landwirtschaft stark gefährdet. Schadstoffe sickern in den Boden und belasten das Grundwasser. Das gibt Anlass zur Sorge», sagte Quellen-Forscher Stefan Zaenker. Der Fuldaer untersucht mit seinem Team in Hessen und einem Netzwerk in den Nachbarländern die Quellen im Drei-Länder-Eck von Hessen, Bayern und Thüringen.