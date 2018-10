Forscher zu Fahrverboten: Versäumnisse in Verkehrspolitik

Das Wort «Diesel» aufgenommen an einer Tankstelle. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Angesichts des drohenden Dieselfahrverbots in Frankfurt hat der Mobilitätsforscher Martin Lanzendorf der Bundespolitik jahrelange Versäumnisse in der Verkehrspolitik vorgeworfen. «Die Schadstoffwerte der Luft liegen seit 20 Jahren über den gesetzlichen Grenzwerten», sagte der Frankfurter Professor der Deutschen Presse-Agentur. Doch es sei alleine der motorisierte Verkehr gefördert worden, in der Hoffnung, die Automobilindustrie werde schon für sauberere Autos sorgen. Dies sei jedoch offensichtlich nicht gesehen. Um umzusteuern, müsse stärker auf den nicht-motorisierten Verkehr gesetzt werden, wie es auch die Initiative für einen Frankfurter Radentscheid fordere.