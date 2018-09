Frachtmaschine legt Sicherheitslandung in Frankfurt ein

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einem Warnhinweis wegen einer möglicherweise defekten Kerosinleitung hat eine Frachtmaschine von Lufthansa Cargo in Frankfurt eine Sicherheitslandung eingelegt. Das sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Samstag. Demnach war in der Maschine aus Los Angeles etwa eine Stunde vor der geplanten Ankunft in Frankfurt ein Warnhinweis erschienen. Dieser habe auf ein mögliches Problem bei einer von mehreren Spritleitungen hingedeutet.