Fraktions-Chefs von CDU/CSU: Finanzplatz Deutschland stärken

Frankfurt/Main (dpa) - Die Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU haben sich für eine Stärkung des Finanzplatzes Deutschland ausgesprochen. Die Entscheidung der Briten für den Brexit werde zwar bedauert, bringe aber zugleich Chancen, «Deutschland als Finanzplatz zu stärken und Frankfurt am Main zum europäischen Finanzhandelszentrum auszubauen», hieß es in einem am Dienstag einstimmig gefassten Beschluss zum Abschluss der Fraktionsvorsitzendenkonferenz in Frankfurt.