Frankfurt: Beste Stadt bei internationalem Städteranking

Sydney/Frankfurt (dpa) - Frankfurt hat sich in einem weltweiten Städteranking einen bundesweiten Spitzenplatz erobert. Die größte hessische Stadt belegte in einem alljährlich vielbeachteten Städtevergleich des englischen Magazins «The Economist» Platz 12, und war damit so weit vorn wie keine andere deutsche Stadt. Rang 1 ging an Wien; die österreichische Hauptstadt ist demnach die Metropole, in der es sich weltweit am besten leben lässt.