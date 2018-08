Frankfurt: Museumsuferfest auf 16 Bühnen und in 23 Museen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit einem umfangreichen Programm feiert Frankfurt am letzten Augustwochenende das alljährliche Museumsuferfest am Main. Das Kulturfestival biete seinen Besuchern vom 24. bis zum 26. August Unterhaltung auf 16 Bühnen und in 23 Museen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Ein Highlight seien die Programmpunkte des Gastlandes Georgien. Die Frankfurter Museen werden für Kinder und Erwachsene bis in den späten Abend geöffnet haben. Den Abschluss bildet am Sonntag ein Musikfeuerwerk.