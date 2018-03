Frankfurt Siebter unter Städten mit höchster Lebensqualität

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einer Studie zur Lebensqualität in Städten ist Frankfurt auf Platz sieben gelandet. Bereits zum neunten Mal in Folge kann sich Wien demnach als Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität behaupten. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung der Beratungsgesellschaft Mercer. Auf Wien folgen Zürich auf Platz 2 sowie München und das neuseeländische Auckland auf Platz 3. Damit ist die bayerische Landeshauptstadt laut Studie die lebenswerteste Stadt Deutschlands.