Frankfurt-Stürmerin Crnogorcevic wechselt in US-Liga

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Schweizer Nationalspielerin Ana-Maria Crnogorcevic verlässt den Frauenfußball-Bundesligisten 1. FFC Frankfurt und wechselt Anfang April in die US-Profiliga. Die 27-Jährige macht von einer Ausstiegsklausel in ihrem Vertrag Gebrauch. «Mit dem Wechsel in die USA geht für mich ein langjähriger Traum in Erfüllung und ich freue mich sehr auf das Abenteuer in der Liga des aktuellen Weltmeisters», sagte Crnogorcevic am Donnerstag. Zu welchem Verein die Offensivspielerin wechselt, teilte der FFC nicht mit.