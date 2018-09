Frankfurt begrüßt Regierungsentscheidung zum Fahrverbot

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Stadt Frankfurt begrüßt die Entscheidung der Landesregierung, Rechtsmittel gegen das Urteil zum Dieselfahrverbot einzulegen. Die Entscheidung sei sachgerecht, sagte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Es wären über 100 000 Fahrzeuge betroffen in Frankfurt und im Umland.» Die Ausnahmegenehmigungen in dem Urteil seien «sehr viel restriktiver ausgefallen» als in anderen Fällen, etwa der Stadt Stuttgart.