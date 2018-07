Frankfurt bei Testspiel gegen Zweitligist Fürth torlos

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt ist bei einem Testspiel gegen Zweitligist Greuther Fürth nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Das Spiel fand am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Sonntag geht es für die Hessen ins Trainingslager nach Gais in Südtirol, in die neue Bundesliga-Spielzeit startet Frankfurt mit einem Gastspiel beim SC Freiburg am 25. August. Am Vormittag hatte die SGE die einjährige Leihe von Offensivspieler Francisco Geraldes von Sporting Lissabon verkündet.