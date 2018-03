Frankfurt beliebt: mehr als 9,5 Millionen Übernachtungen

Peter Feldmann steht am Wahlsonntag lächelnd im Römer. Foto: Andreas Arnold/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt haben Besucher im vergangenen Jahr erstmals mehr als neun Millionen Hotel-Übernachtungen gebucht. Wie die Stadt am Montag mitteilte, kamen insgesamt 5,6 Millionen Gäste auf 9,5 Millionen Übernachtungen. «Die Zahlen spiegeln die Attraktivität unserer Stadt wieder», sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). Sowohl die Gäste- als auch die Übernachtungszahlen sind damit zum achten Mal in Folge gestiegen. Im Vergleich zum Stand vor zehn Jahren stiegen die Werte um 68,1 sowie 82,3 Prozent.